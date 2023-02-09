«Вылитый папа»: Арнтгольц и Богатырев впервые показали фото подросшего сына
Звездные супруги Богатырев и Арнтгольц впервые показали фото подросшего сына Данилы
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Подросший сын Арнтгольц и Богатырева умилил поклонников актеров.
Актриса Татьяна Арнтгольц вместе с коллегой и мужем по совместительству Марком Богатыревым воспитывают сына Данилу, которому в феврале исполнится уже три года. Недавно счастливый папа впервые опубликовал в соцсетях снимок подросшего малыша во время семейной прогулки по зимнему лесу. Фанаты быстро отреагировали на трогательные кадры и отметили, что мальчик очень похож на папу.
«Малыш на Марка похож»;
«Любви и счастья вам, вы замечательная пара!»;
«Мамина радость, папина копия! Счастья вам, ребята!»
«Такой красивый сынишка», — заявили поклонники.
Марк Богатырев опубликовал фото сына Данилы от Татьяны Арнтгольц.
О романе Богатырева и Арнтгольц стало известно в 2018 году. Их отношения развивались стремительно: через два года они узаконили свой союз, а спустя еще год — 18 февраля 2021 года появился на свет маленький Данила.
Для самого Марка наследник стал первенцем, а вот для актрисы это уже второй ребенок. В 2009 году она родила от Ивана Жидкова дочку Машу. После развода пары девочка осталась жить с мамой, отец все равно регулярно общается с ребенком и проводит с ней много времени.
Ранее 5-tv.ru сообщал о больших успехах маленького сына Марка Богатырева.
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