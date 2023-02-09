Опубликованы кадры ликвидации боевиков, готовивших теракт на Ставрополье

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Рита Миронова
Рита Миронова 178

ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов в Ставропольском крае

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ

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Террористам предложили сдаться, однако они начали отстреливаться.

ФСБ опубликовала кадры контртеррористической операции (КТО) в Ставропольском крае, в ходе которой удалось ликвидировать четырех боевиков, готовивших теракт на местной железнодорожной станции.

Как сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Вадим Дружинин, террористам предложили сдаться, но они начали отстреливаться.

«В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами», — сообщил Вадим Дружинин.

Пострадавших среди мирного населения нет. Также обошлось без потерь среди сотрудников правоохранительных органов.

Террористы, по имеющейся информации, были причастны к террористической деятельности одного из украинских формирований.

В хуторе Петровский в Ставропольском крае отменили режим КТО. Местных жителей из близлежащих домов на время проведения операции эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала четырех террористов в Москве и Красноярске.

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