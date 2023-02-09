Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 247

Бригаду скорой помощи 90-летнему отцу знаменитого певца вызвала сиделка.

Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких

Читайте нас в: Дзен Новости

Стало известно, что состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Домашней помощнице отца короля отечественного шоу-бизнеса пришлось обратиться за экстренной помощью к медикам. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Затрудненное дыхание 90-летнего народного артиста стало причиной вызова врачей. Бригада пока не госпитализировала Киркорова, однако его состояние продолжает отслеживаться. Об установленном диагнозе пока не сообщается.

Ранее появилась информация, что отца Филиппа Киркорова забрали в больницу в состоянии средней тяжести из-за нарушений в работе сердца и сильной отдышки. Пресс-секретарь певца подтвердила, что Киркорову-старшему пришлось обратиться за помощью, однако она подчеркнула, что новости о госпитализации оказались ложными. Екатерина Успенская сообщила, что он находится дома.

Примечательно, что в прошлом году Бердос Киркоров пережил операцию на сердце, которую откладывал долгие годы. Врачи установили ему кардиостимулятор. В декабре он попал в шоковый зал из-за воды в легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев на фоне слухов о тяжелой болезни обещал пить за любовь весь март.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:38
Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона
14:30
«Одни минусы»: полезен ли секс без обязательств для здоровья
14:20
Бедроса Киркорова госпитализировали с затруднением дыхания
14:12
В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами
14:00
В МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за взрывов на «Северных потоках»
13:44
Издалека— пионер, вблизи — пенсионер: что не так с лицом 64-летней Мадонны?

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023