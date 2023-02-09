Орлова пожаловалась на вес через три дня после родов: «Я рассчитывала»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 158

Певица Орлова весит больше 57 килограммов после рождения дочери Анны

Орлова пожаловалась на вес через три дня после родов: «Я рассчитывала»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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О том, что селебрити находится в положении, стало известно осенью минувшего года.

Свой вес через три дня после родов раскрыла певица Ольга Орлова в личном блоге. По ее словам, перед рождением ребенка она весила 61 килограмм, а после — чуть больше 57.

«Блин, всего четыре килограмма. Да, не на этот результат я рассчитывала», — написала знаменитость.

У селебрити 6 февраля родилась дочка Анна от мужа Валерия. Женщина говорила, что первый раз встретилась с избранником, возрастная разница с которым десять лет, в одном из столичных ресторанов, а потом присматривалась к кандидату в течение нескольких месяцев. Только зимой 2021 года Орлова раскрыла, что стала женой предпринимателя, при этом она скрывает фамилию мужчины.

О беременности телеведущей стало известно осенью прошлого года. Звезда публиковала видеозапись с округлившимся животиком. Это второй ребенок Орловой, также у нее есть сын Артем, которому 21 год. Он рожден от предпринимателя Александра Карманова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что пожаловалась Орлова после родов.

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Орлова пожаловалась на вес через три дня после родов: «Я рассчитывала»

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