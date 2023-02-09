Око за око? Как РФ будет отвечать США на подрыв «Северных потоков»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 969

Политолог Светов исключил ответную агрессию РФ к США из-за теракта на «Северных потоках»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Накануне американский журналист обвинил Соединенные Штаты в террористических атаках на объекты. Доказательства шокировали мировую общественность.

Причастность США к подрыву «Северных потоков», о чем накануне заявил американский журналист, взбудоражила мировую общественность. Один из главных вопросов, который теперь волнует жителей РФ и других стран — как будет действовать Россия. Последуют ли аналогичные ответные меры или месть страна преподнесет в холодном виде? Своим мнением на этот счет в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился политолог Юрий Светов.

«Ну я надеюсь, что Россия не поддастся призыву некоторых экспертов немедленно мстить и взрывать трансатлантические трубопроводы или что-то другое. Такого рода ответы… Это бессмысленно, никаких результатов это не принесет», — уверен собеседник.

Он пояснил, что Штаты в данной ситуации действовали в собственных интересах — экономических: стояла задача переориентировать Европу на покупку американского газа, и у них это получилось. Теперь ЕС «голубое топливо» обходится в три раза дороже — битый небитого везет.

«В „Крестном отце“, помните, говорили: „Ничего личного — только бизнес“. <…> Они это сделали — вытеснили российский газ из Европы. Там теперь покупают втридорога американский газ. Мы чего-то добьемся, взывая какие-то другие трубопроводы? Да ничего абсолютно, только осуждения», — говорит эксперт.

Россия, по его мнению, должна реагировать на случившееся другим способом — победами на полях сражений, не сомневается Светов.

При этом, полагает он, как бы доказательства ни указывали на причастность Штатов к взрыву на «Северных потоках», Швеция и Дания в упор этого замечать не будут. Расследование эти страны продолжат, но выглядеть оно будет как игра в имитацию. Тем более что Дания замешана в этой истории, а Швеция рвется в НАТО, объясняет собеседник.

«Они будут имитировать это расследование. Пример — авиакатастрофа с малазийским лайнером. Чтобы ни предъявляли, будут твердить одно: виновата Россия», — полагает политолог.

Возможности России в свою очередь в этом расследовании ограничены, добавляет он. На объект специалистов из РФ не пускают, все что остается — задействовать спецслужбы, используя свои ресурсы.

Осенью прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечки газа. Выяснилось, что в ночь на 26 сентября произошли взрывы на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр заявил, что в районе повреждений трубопровода зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки. Вину за случившееся страны свалили на Россию и аргументировали это газовым шантажом.

В начале февраля Германия призналась, что не увидела доказательств причастности РФ к данным атакам. А накануне, 8 февраля, громкий разоблачитель правительства США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своем блоге, что главный виновник терактов на газовых объектах — Соединенные Штаты. По его словам, в июне прошлого года водолазы из США, действуя под прикрытием учений НАТО, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя три месяца нанесла серьезный урон трем из четырех трубопроводов «Северных потоков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за взрывов на «Северных потоках».

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