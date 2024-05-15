Деркач заявил о причастности семьи Байдена к подрыву «Северных потоков»
По словам экс-депутата Рады, украинских диверсантов готовили американские спецслужбы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
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Возможно, оправдываться сообщникам Владимира Зеленского придется и после заявления бывшего депутата Верховной рады Андрея Деркача. Он дал интервью белорусскому новостному агентству, в котором поименно назвал всех, кто планировал и исполнял теракт на Северных потоках.
В деле оказались замешаны не только США и Украина, но самое главное — на чьи деньги все было устроено. Взрывы оплатило семейство Байденов через небезызвестную фирму «Бурисма», в которой у них была доля. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках».
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