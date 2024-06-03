РФ направила дополнительные запросы в ряд стран о терактах на «Северных потоках»

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

РФ направила допзапросы США и странам Европы о терактах на «Северных потоках»

РФ направила дополнительные запросы в ряд стран о терактах на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry3

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Тема:
Северный поток

Штаты, Франция и Кипр не расследовали обстоятельства их финансирования, а Германия — не выполняет международные обязательства.

Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы в Соединенные Штаты, Германию, Францию и Кипр по терактам против РФ, в том числе на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Направлены дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2“», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они направлены в компетентные органы США, ФРГ, Франции и Кипра. По данным ведомства, Вашингтон, Париж и Никосия не расследовали обстоятельства финансирования совершенных терактов, а Берлин не выполняет международные обязательства по сотрудничеству с Москвой.

В дополнительных запросах Генпрокуратура РФ обратила внимание на необходимость принятия этими странами мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, а также организации расследования и привлечению виновных к ответственности.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В начале апреля Генпрокуратура России направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-депутат Рады Андрей Деркач заявил о причастности семьи президента США Джо Байдена к подрыву «Северных потоков». По его словам, украинских диверсантов готовили американские спецслужбы.

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