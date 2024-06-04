В ФРГ сообщили о тайных уступках Байдена по строительству «Северного потока-2»

SZ: Байден пошел на серьезные уступки ФРГ при строительстве «Северного потока»
Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP
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Сам американский лидер был против газопровода, но все-таки снял с него санкции. Какую цель преследовал Байден?
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошел на большие уступки правительству Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится секретных документах, предоставленных по решению суда министерством экономики ФРГ изданию Süddeutsche Zeitung.
Издание раскрыло немало документов, в которых говорится о контактах Берлина с Вашингтоном по данному вопросу. Указывается, что экс-лидер США Дональд Трамп выступал категорически против строительства газопровода, вводил, в том числе против него санкции.
Однако с приходом Байдена к власти в США ситуация изменилась. Он «пошел на большие уступки» Берлину. Как отмечается, делал это американский лидер с целью наладить отношения с Германией, хотя «сам критически относился к газопроводу».
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
В начале апреля Генпрокуратура России направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток».
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия направила дополнительные запросы в ряд стран о терактах на «Северных потоках». Штаты, Франция и Кипр не расследовали обстоятельства их финансирования, а Германия — не выполняет международные обязательства, подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.
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