«Лакмусовая бумага»: Краснов об ответах США и Германии по теракту на «Северных потоках»

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Краснов: ответы США и Германии покажут виновных в подрыве «Северных потоков»

«Лакмусовая бумага»: Краснов об ответах США и Германии по теракту на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Москва направила многочисленные запросы Вашингтону, Берлину, Парижу и Никосии по поводу терактов на газопроводах.

Ответы Соединенных Штатов, Германии, Франции и Кипра на запросы Генпрокуратуры России о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» покажут, кто стоит за взрывами. Об этом заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

«Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — сказал он.

Краснов добавил, что Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивном и неполитизированному сотрудничеству. Москва направила многочисленные запросы в компетентные органы Штатов, Германии, Франции и Кипра по поводу расследования терактов.

Как отметил генпрокурор, это напрямую затрагивает исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В начале апреля Генпрокуратура России направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru писал, что Швеция отвергла идею Китая о расследовании терактов на «Северных потоках». Пекин предложил найти истинных виновников подрывов под эгидой ООН.

Тема:
Северный поток
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