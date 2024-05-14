Украина, Румыния и Польша: где и как готовили причастных к подрыву «Северных потоков»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 87 0

Экс-депутат Рады Деркач: подрывников СП готовили на Украине, в Румынии и Польше

Украина, Румыния и Польша: где и как готовили причастных к подрыву «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Северный поток

Среди них есть и 50-летняя женщина — одна из лучших украинских технодайверов.

Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что установлена вся группа людей, которые причастны к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Их имена он перечислил в интервью белорусскому госагентству БелТА.

«Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер седьмого управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви», — сказал он.

Среди причастных к подрыву также фигурирует 50-летняя женщина Ситала Марина Александровна. По словам Деркача, она является одной из лучших технодайверов Украины и специалистом по изготовлению подводных смесей. Ситала имеет опыт погружения в разных точках Земли, а ее муж занимался дайвингом.

«Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения», — сказал Деркач.

Эту группу готовили долго. Сначала они тренировались примерно на глубине 110 метров в Соколовском карьере в Житомирской области. Потом подготовка проводилась на Южных потоках в Румынии рядом с базой НАТО. Группе сделали румынские паспорта. Затем была арендована большая яхта, на которой людей перевезли в Польшу. Также Деркач упомянул и яхту «Андромеда».

«Все это проходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве США на Украине на тот промежуток времени, известный ЦРУ-шник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии», — отметил экс-депутат Рады.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В начале апреля Генпрокуратура России направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова о том, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы ведомства о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут виновников.

Тема:
Северный поток
13 мая
«Лакмусовая бумага»: Краснов об ответах США и Германии по теракту на «Северных потоках»
3 мая
В Швеции отреагировали на призыв Китая расследовать теракты на «Северных потоках»
27 апр
В Германии отреагировали на призыв Китая расследовать теракт на «Северных потоках»
27 апр
Китай призвал к международному расследованию теракта на «Северных потоках»
22 апр
Украинские СМИ заявили о пропаже возможного координатора терактов на «Северных потоках»
19 апр
«Экстремизм коллективного Запада»: в МИД РФ прокомментировали итоговое заявление G7
7 апр
«Дымовая завеса»: какую роль США отвели украинцам на яхте «Андромеда» при терактах на «Северных потоках»
27 мар
Краснов заявил о продвижении расследования взрывов на «Северных потоках»
22 мар
Знали, но не помешали: в МИД Польши рассказали о роли США в подрывах «Северных потоков»
12 мар
Оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне
+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Один способ: как свекровь Алексы может избавиться от долга
12:23
«Американцам тяжело конкурировать»: Песков о запрете на импорт урана в США
12:03
Танки гремят: на южнодонецком направлении наши бойцы вытесняют ВСУ
12:00
Украина, Румыния и Польша: где и как готовили причастных к подрыву «Северных потоков»
11:47
Копия папы: адвокат рассказала порядок проведения ДНК-теста на отцовство
11:25
Представитель Юрия Куклачева сообщил о его состоянии

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Соведущий Малышевой: «Если дети неправильно питаются первые 10 лет своей жизни, можете отнимать от нее 25 лет»
На рынках появились первые майские арбузы - откуда их везут и почем продают
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео