«Иначе бы он умер»: мог ли Костомаров добровольно согласиться на ампутацию

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 78

Тренер Караваева: Костомаров мог согласиться на ампутацию стоп из-за угрозы смерти

«Иначе бы он умер»: мог ли Костомаров добровольно согласиться на ампутацию

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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У звезды спорта сейчас непростое положение, решился бы он на радикальные меры самостоятельно?

Согласие на ампутацию стопы фигурист Роман Костомаров мог дать лично из-за угрозы летального исхода. Такое мнение в интервью KP.RU выразила первый тренер спортсмена Лилия Караваева.

«Конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У моей свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», — сказала Караваева.

С ее слов, теперь Роману грозит ампутация пальцев на руках. Караваева объяснила, что врачи никак не могут привести в норму кровоснабжение, из-за нарушения которого у мужчины начался некроз. Причиной осложнений стала инфекция, распространившаяся по всему организму.

Костомарова госпитализировали с пневмонией, затем подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких и для насыщения крови кислородом. Также его ввели в медикаментозную кому. Позже у Романа начался сепсис и некроз. К слову, накануне звезда спорта встретил 46-летие, с которым фигуриста поздравила супруга Оксана Домнина и коллега по цеху Илья Авербух. Они попросили СМИ не беспокоить родственников, друзей и знакомых, уважая семью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто помолился за здоровье Костомарова.

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