Телеведущая, как и многие другие знаменитости, и армия поклонников переживает за самочувствие фигуриста.

Певица Ольга Бузова, как и многие россияне, следит за новостями о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова, которому недавно ампутировали стопу. В соцсетях артистка рассказала подписчикам, что молится за его здоровье.

«В день рождения нашей легенды (8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет. — Прим. ред.), я отправляю в космос свое желание и молитву от всего сердца и души о скорейшем выздоровлении! Дай Бог, чтобы этот ужас быстрее закончился, я молюсь о тебе. Я верю, такой сильный человек как ты, сможет побороть все. Ты легенда. Ты гордость всей нашей страны», — написала Бузова.

Как известно, фигуристу стало плохо в новогодние праздники. 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях — Прим. ред.). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать ему стопу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Роман Костомаров вновь встать на коньки.