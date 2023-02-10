Хитрая уловка: почему Зеленский надел мятые брюки на встречу с королем Карлом III

Около года на политике не видели приличного делового костюма.

Сформировавшийся имидж президента Украины Владимира Зеленского является спланированной акцией. После начала российской спецоперации по защите Донбасса украинский лидер отказался от делового стиля одежды. Уже почти год он ходит в футболках, в том числе и на мероприятия высокого уровня. Кроме того, недавно Зеленский и вовсе надел мятые брюки и толстовку на аудиенцию с королем Великобритании Карлом III.

По мнению специалиста по деловому этикету Татьяны Барановой, появление Зеленского в неряшливом виде вовсе не означает, что он не знает правила этикета. Камень зарыт глубже. Подробнее об этом она рассказала в эксклюзивном для 5-tv.ru интервью.

«Это такая акция, спланированная, такая часть личного бренда. Ну вот есть Джастин Трюдо, министр Канады, он носит веселые носки. Никто их себе больше позволить не может, а он их периодически носит. Это в общем тоже нарушение дресс-кода, но вот он сделал его частью личного бренда. Идея в том, что люди его сознательно нарушают, когда преследуют какую-то цель», — пояснила собеседница.

С одной стороны, считает она, мятые брюки и худи на встрече с королем — это признак неуважения. Здесь был бы уместен максимально строгий деловой костюм и белая сорочка. Но политик демонстративно отказывается от формальностей и пытается этим сказать, что ему сейчас не до того. Мировое сообщество этот посыл понимает, принимает и потому не видит культурной катастрофы, указала специалист.

Другое дело, добавляет эксперт, если бы Зеленский появился в неряшливом виде по незнанию. Это, вероятно, вызвало бы общественный резонанс.

«Очевидно в этой ситуации, как и во многих других, собственно, президенту однозначно говорили, какие в том или ином месте приняты правила касательно внешнего вида, но он сознательно показывает всем, что не переоденется в гражданскую одежду, пока что-то не произойдет», — сказала специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский и Шольц запутались в флагах своих стран на пресс-конференции.