Звезде «Каникул в Мексике» переехали ногу в ходе спора на дороге в Петербурге

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 320

Звезде «Каникул в Мексике» Ольге Савченко переехали ногу в ходе конфликта в Петербурге

Фото, видео: Instagram* / nezlaya; nezlaya; 5-tv.ru

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Блогер Ольга Савченко рассказала свою версию происшествия.

Экс-участница телешоу «Каникулы в Мексике» Ольга Савченко пострадала в конфликте на дороге в Петербурге. Водитель авто, с которым у девушки завязался конфликт, переехал ей ногу, после чего попытался обвинить в провокации. По сети разлетелись снятые мужчиной видео — на них популярный блогер якобы перегородила дорогу скорой помощи, задержала медиков, которые спешили к пациенту. Свою версию Савченко рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Вот царевна у нас лягушка, ее со двора должны все выпускать. Едет скорая на вызов, а ей по барабану», — комментировал свой ролик участник ДТП.

По словам блогера, которая теперь передвигается в гипсе, бригада врачей действительно спешила к пациенту. Только пациентом была сама Савченко. Она утверждает, что в ходе разборок агрессивный мужчина переехал ей ногу. Двое водителей не поделили узкую дорогу и остановились. Девушка вышла из своей машины, попросила оппонента сдать назад и пропустить ее. В ответ услышала крики, оскорбления, потом мужчина на своем авто подъехал ближе. И тут Савченко впервые сильно испугалась.

«Я подошла к своей машине, и он начал движение. Я остановилась в ступоре, потому что понимаю, что я ни дверь открыть не могу, сантиметр оставался до моей машины. Я понимаю, что сейчас будут зеркала снесены. Я остановилась, в моменте просто стояла. Честно — я искренне испугалась. И он продолжил со всеми оскорблениями, что я проститутка, шлюха, и мне это все покупают, и начал движение по моей ноге. В дальнейшем он просто остановился на ноге», — поделилась Ольга.

Освободив ногу, Савченко позвонила по номеру 112, описала ситуацию и вызвала бригаду медиков. В это время, по ее словам, мужчина набросился с ругательствами, начал толкать, пытался ударить. Тогда звезда реалити просто спряталась в своей машине и стала ждать помощи. За время ожидания второй участник конфликта несколько раз уезжал с места ДТП и возвращался.

«У меня дико болит нога, она действительно была синего цвета, и медики, которые подъехали на место ДТП, ввели обезболивающее. Нога была синяя и опухшая. Ввели обезболивающее, зафиксировали ногу лангетом, хотя обычно этого не делают — они везут в больницу, делают снимок, и уже дальнейшее лечение. Они были настолько убеждены, что так выглядит сломанная нога, что обезопасили меня лангетом», — рассказала девушка.

Блогер не хотела уезжать с места происшествия до прибытия инспекторов ДПС, но врачи убедили, так как травма показалась им серьезной. Пока оказывалась помощь, мужчина и снял свое видео, представив ситуацию в «нужном» свете. Доктора, как отметила Савченко, сопровождали ее на каждом шагу из-за поведения разгоряченного водителя.

«Он как только увидел, что скорая эта — моя, меня на ней увозят, то есть все серьезно, он сразу скрылся с места ДТП. Вот и вся история, собственно говоря. Его объявили в розыск, его нашли, в данный момент он сидит в отделении», — заключила блогер.

Ольга Савченко утверждает, что переживала за свою жизнь, ведь мужчина выглядел «как психически неуравновешенный, бешеный человек» с диагнозом. Она заявила, что будет контролировать ситуацию, так как считает — ее оппонент должен быть лишен водительских прав, он опасен и непредсказуем. Перелома ноги после обследования врачи не обнаружили, но на всякий случай наложили гипс. Блогер не беспокоится о ролике, распространенном в сети, так как имеет массу доказательств, что все было иначе.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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