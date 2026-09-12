Военный склад загорелся в Болгарии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

На объекте провели эвакуацию.

Из-за чего загорелся склад в Болгарии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Пожар и серия детонаций зафиксированы на логистических объектах военного завода «Емко» неподалеку от болгарского города Трявна. Об этом сообщил телеканал Nova со ссылкой на местную администрацию.

«Пожар вспыхнул на складе боеприпасов оружейного завода „Емко“ в районе деревни Горни Варпишта<…> Пламя зафиксировали сначала на одном участке, а потом оно затронуло еще два», — гласит публикация.

Пожарные бригады прибыли из Царевой Ливады, а также деревень Донино и Бочуковцы. В наблюдении за возгоранием был задействован БПЛА. На место планируют прибыть и сделать официальное заявление министр внутренних дел Иван Демерджиев и генеральный секретарь внутренних дел Любомир Николов.

В июле Болгария вышла из «коалиции желающих», поддерживающей киевский режим деньгами и оружием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине в Днепропетровской области загорелся завод по производству масла, а до этого в Польше сгорел завод БПЛА для ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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