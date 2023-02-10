Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 февраля

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 104

Прогноз астролога на предстоящую неделю: высока потребность в коммуникации с миром

Фото, видео: 5-tv.ru

Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели. Кому стоит быть особенно осторожными?

С четверга, 9 февраля, атмосфера немного улучшилась, главенство перешло к воздушной стихии. Это означает озарение, некую легкость в завязывании контактов и дружелюбие. Даже если вы тяжело переносить кризисы, которые сейчас переживает не только человек, но и все человечество, есть повод переключиться на что-то хорошее и необычное.

Отпустите все, что тянет вас в прошлое и висит тяжелым грузом на плечах. Конечно, несмотря на воздушную стихию, сами планеты накладывают серьезную ответственность за себя и близких людей, потому что ключевым аспектом недели становится соединение Солнца с Сатурном в секторе Водолея.

Здесь есть искушение страхом, что вы не будете в состоянии исполнить то, что от вас ожидают родители, общество или партнер. Поэтому не усугубляйте эти ситуации чувством вины и самокопанием.

Овен

Дорогие Овны! Отношения с друзьями проходят проверку на прочность. На этой неделе возможны разногласия по финансовым или идеологическим вопросам, материальные потери по независящим от вас обстоятельствам. Не стоит обращаться за кредитами и давать деньги в долг.

Телец

Дорогие Тельцы! Заключение счастливого брака, прочного союза — это удачная неделя для делового сотрудничества. Легко найти компромисс с человеком, занимающим высокое положение, или с государственными структурами. Возможно, регистрация юридических лиц в целом усиливает способность контролировать свои чувства и эмоции. Это конструктивные отношения, которые поможет вам реализоваться и получить свои выгоды.

Близнецы

Столкновение Близнецов с неприятностями на работе или в быту может повышает риск оказаться жертвой обвинений или служебных разбирательств. Возможны неблагоприятные обстоятельства во время путешествий при заключении контрактов с международными партнерами. Лучше поставить на паузу деловой активности и окунуться в мир ваших хобби.

Рак

Дорогие Раки! Во избежание травматизма откажитесь от экстремальных видов спорта и отдыха. Рекомендуется беречь область грудной клетки, верхней части спины и ребра. Романтическое свидание может привести к ситуациям конфликта или стресса, но все закончится для вас хорошо благодаря благоразумие. Возможны рискованные биржевые и валютные сделки, будьте аккуратными с личными финансами.

Лев

Дорогие Львы! Конфликтная обстановка в семье может возникнуть вследствие разногласий по вопросам, связанных с недвижимым имуществом, земельными владениями или совместным владением пакетом акций. Также под угрозой находятся документы на арендуемые помещения. Это не самое благоприятное время для сдачи помещений в аренду. Есть склонность идти на поводу у своих эмоций, страхов, ревности. Будьте внимательны в этом отношении к семье, к своему телу и психике.

Дева

Дорогие Девы! Вы озабочены поиском работы и делаете рассылку резюме или занят оформлением огромного количества бумаг, которые свалились на ваши хрупкие плечи. Это не самая удачная неделя для торговых сделок — их стоит отложить. Также могут возникнуть проблемы и поломки с транспортным средством и средствами связи. В целом, это нервозная неделя с напряженным состоянием. Устройте себе рекламную паузу, побудьте в тишине.

Весы

Весов ждут чрезмерные траты на детей, их обучение, отдых, спорт, на подарки, праздники и развлечения. Это период высокого стремления к кутежу и азарту, вопреки здравому смыслу и напутствия старших. Возможен проигрыш в авантюрных операциях финансового характера. Старайтесь ориентироваться на расчеты и холодный ум, здравый смысл

Скорпион

Дорогие Скорпионы! Стоит повременить с решением вопросов, касаемо недвижимости, изменении места жительства, приобретением земельного участка или вопросами строительства У предпринимателей это период снижения спроса на товары народного потребления и питания, а также риэлтерские услуги.

Стрелец

У Стрельцов может замедлиться умственная активность, желание общаться и обмениваться информацией. Вы люди активные, предприимчивые, но сейчас у вас велика склонность к объединению и погружение в свой внутренний мир. В целом, это хорошая стратегия и тактика, поскольку вовлеченность в сплетни, интриги и разборки — не самая приятная история. Позаботились о себе и своей целостности.

Козерог

У Козерогов возможны неожиданные потери денег и личных вещей в больших скоплениях людей. Планируемый доход также меняется в цифрах по необъяснимым причинам: чрезмерный спонтанные траты, связанные с группой каких-то людей, с друзьями, с электроникой и интернет-площадками. Также будет сложно найти спонсора под проекты. Это не самая удачная идея для быстрого продвижения. Но терпение и труд — все перетрут.

Водолей

Для Водолеев эта неделя не самая лучшая для самовыражения. Это время конфликтов с начальством, органами власти, учредителями. Возможны столкновение с трудностями на пути карьерного роста и продвижения к цели, поэтому повременить с обращением в государственные инстанции. Добавьте в свой имидж элементы консервативного стиля. Это немного сгладить ваши отношения с деловыми партнерами.

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит повременить с теми решениями, которые касаются юридических и судебных дел. В любом случае, принимайте решение не единолично а консультируйтесь с профессионалами, не купитесь на специалистов. При нарушении закона и правопорядка возрастает риск принятия судебного постановления. Это период склонности к реализации как в личной, так и в рабочей жизни, необоснованному оптимизму и завышенным ожиданиям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой вы персонаж из сказок по знаку зодиака.

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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 февраля

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