Деревянный особняк XIX века сгорел дотла под Петербургом Сегодня, 6:13 Происшествия Эфирная новость 28 28

От памятника архитектуры почти ничего не осталось. Очевидцы рассказали, что во время пожара слышали хлопки, похожие на взрывы.

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: www.globallookpress.com / Davor Knappmeyer; 5-tv.ru

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В Ленинградской области дотла выгорел многоквартирный дом дореволюционной постройки! От памятника архитектуры XIX века остались одни головешки. Старинный особняк вспыхнул поздно вечером. В считанные минуты пламя полностью охватило деревянное здание. Со слов жителей, были слышны хлопки, похожие на взрывы. На место выезжали четыре пожарных расчета.