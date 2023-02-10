На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, сообщает официальный ресурс для оповещения граждан. Информацию подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

ДТЭК сообщает, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Представители региональных властей в социальных сетях призывают украинцев отправляться в убежища.

Однако, стоит отметить, что воздушная тревога не мешает ВСУ обстреливать мирных жителей Донбасса. Глава администрации Донецка сообщает, что с утра 10 февраля ведутся обстрелы Куйбышевского района, пгт Александровка, населенных пунктов Курахово и Галициновка. Под обстрелом украинских националистов также оказалось село Озеряновка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке.