Боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке
Ракеты националистов упали в считанных метрах от домов мирных жителей. После обстрела начался мощный пожар.
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
Сразу несколько ракет HIMARS этой ночью прилетело в здание бывшего кинотеатра в Донецке — украинские войска обстреляли кварталы Ленинского района города.
До домов мирных жителей — всего пара десятков метров. Во время падения ракет, многие из них находились в своих квартирах.
«Бахнуло раз, два, три. Время, конечно, засечь не удалось. Потому что не до этого было. Первое, что делаешь — хватаешь детей, не успели даже документы взять, и бежишь в подвал», — рассказала очевидица.
После обстрела начался мощный пожар.
По последним данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела погибли два человека.
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