Маша из «Ворониных» пожаловалась на трудную беременность

Девушка поделилась, что за первый триместр беременности похудела на 5 килограммов.

В 2022 году молодой звезде «Ворониных» Марии Ильюхиной удалось всех удивить не один раз. Сначала все изумились, как выросла маленькая Маша, а потом публику шокировали новости о беременности и замужестве звезды. На днях актриса рассказала, что роды будут партнерскими, а сегодня девушка пожаловалась на трудности своего положения. Об этом сообщает издание Passion.ru.

О своей беременности девушка рассказала накануне 19-летия. С тех пор ее блог превратился в дневник будущей мамочки.

По словам Ильюхиной, за первый триместр беременности она «похудела на пять килограмм». У девушки был сильный токсикоз, поэтому она не могла есть. Более того, девушке пришлось бороться с сонливостью. Все эти симптомы омрачали жизнь актрисы.

«Тошнило уже просто от запахов еды. Я не могла нормально кушать, тошнило даже от воды. Я похудела килограмм на 5 за первый триместр. А еще спала, где только можно. Даже на прогулке могла присесть на скамейку и уснуть», — пожаловалась Мария.

Несмотря на все трудности, будущая мамочка заверила, что с нетерпением ждет встречи со своим малышом. С отцом ребенка Маша расписалась в конце ноября.

«Мы с мужем решили, что роды будут партнерские, так как это огромная поддержка для меня как моральная, так и физическая. Таким образом мы переживем это важнейшее событие вместе. Я человек очень сентиментальный и из-за этого могу запутаться, поэтому мне необходимо, чтобы со мной рядом был близкий и родной человек, особенно в такие минуты», — рассказала Ильюхина в блоге.

Такое откровение вызвало неоднозначные комментарии: многие стали писать, что мужчине не стоит присутствовать во время родов. На слова хэйтеров Ильюхина ответила, что это их общий выбор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева прошла курс по обращению с оружием.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.