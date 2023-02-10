Русофобия стоит денег: чем заплатят обычные граждане за политику Прибалтики

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 178

Доцент Ланко: русофобия властей Прибалтики приведет к деградации социальной сферы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; личный архив Дмитрия Ланко; 5-tv.ru

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Нелюбовь ко всему российскому была всегда, но сейчас ее масштабы достаточно увеличены. К чему это приведет в конечном итоге?

Обычные граждане Прибалтики заплатят за русофобскую политику, проводимую властями государств, здоровьем. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Ланко. По словам эксперта, русофобские настроения присутствовали в мире всегда, просто раньше на них реже обращали внимание.

«Русофобия стоит денег. Например, в Латвии сейчас активно обсуждают госбюджет. Медикам, чтобы выполнить все запланированное нужно 230 миллионов евро и это только в этом году, а правительство им готово дать только 90. Логично предположить, что не повысят зарплату врачам, что приведет к подорожанию медицины», — сказал собеседник.

Кроме того, сказал Ланко, ситуация отразится и на тех, кто покупает медицинские страховки. При этом все зависит от каждой отдельно взятой страны, ее правительства с его приоритетами. К примеру, вопросы обороны всегда берутся во внимание, в то время как образование, социальная защита населения и здравоохранение могут уйти на второй план, а значит, там будут бюджетные сокращения.

Ланко резюмировал, что все страны, включая Прибалтику, Евросоюз и Россию хотят перемен, поэтому, скорее всего, они будут, а вот к чему приведут предсказать на данный момент сложно.

До этого в СМИ появилась информация, что Прибалтика тратит огромные средства на транспортировку в музеи демонтированных памятников советского периода, а музеи из-за этого спускают половину дохода на обслуживание новых экспонатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где удалось «прорвать» русофобскую плотину.

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