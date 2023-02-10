Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Подобное решение прогнозировалось экспертами.

Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

Читайте нас в: Дзен Новости

Ключевая ставка сохранена Центробанком РФ на уровне 7,5% годовых. Об этом говорится на официальном ресурсе регулятора.

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне», — сообщили в ЦБ.

Уточняется, что ускорившееся исполнение расходов бюджета, ухудшавшаяся внешняя торговля и состояние рынка способствуют усилению проинфляционных рисков. Если последние все же усилятся, регулятор оценит на ближайших заседаниях, целесообразно ли повышение ключевой ставки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказали в ЦБ РФ о новой схеме мошенничества с QR-кодами.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
72.89
1.31 78.32
1.49
Прыжок с парашютом или мастер-класс: что дарить второй половинке на 14 фе...

Последние новости

16:19
Дочери Шукшина отсудили более полумиллиона у театра Надежды Бабкиной
16:14
Голос надежды: невероятные истории выживших после землетрясения в Турции
16:03
Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:55
МО РФ: российские войска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
15:34
Если друг оказался вдруг: как Жигалова «подставила» Волочкову
15:20
Семья из Москвы погибла в Турции

Сейчас читают

Почему СМИ ошиблись, написав, что Костомарову ампутировали обе стопы
Известный музыкант: Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте
Где связь: почему пневмония «ударила» Костомарова по ногам
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023