Китай требует у США объясниться за теракт на «Северных потоках»
МИД Китая: если расследование Херша правдиво, то США придется объясниться
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, уверен автор расследования.
Вашингтон должен понести ответственность, если взрывы на Северных Потоках действительно устроили США. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, после выхода статьи Сеймура Херша.
Американский журналист пришел к выводу, что взрывчатку на трубопроводах заложили водолазы из Штатов, а несколько месяцев спустя ее активировали норвежцы. Подготовка диверсии заняла девять месяцев и все это время президента Байдена волновал вопрос, как избавиться от улик.
«Мне намного больше позвонило российских журналистов, чем американских. Разве это не смешно? <…> Что я могу сказать, это история правдивая… Если вы спросите кто мой информатор, вы понимаете, я вам не отвечу», — отметил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Россия не удивлена выводами американского журналиста. Об этом заявила Мария Захарова. По словам официального представителя нашего МИДа, Норвегия давно проводит несамостоятельную политику, ориентируясь на США и Европейский Союз. Факты из статьи должны стать предметом международного расследования.
«Мы исходим из того, что только всестороннее открытое расследование с обязательным участием компетентных российских ведомств и публичного акционерного общества Газпром способно предоставить общественности достоверной и объективные данные о исполнителях и заказчиках диверсии», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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