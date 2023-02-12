«Замужняя с прицепом»: Ангарская вышла замуж на шестом месяце беременности

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

Юмористка Надежда Ангарская вышла замуж на шестом месяце беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / nadezhdaanga; 5-tv.ru

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Развод с бывшим мужем дался женщине тяжело, но оправдались ли эти трудности?

На шестом месяце беременности вышла замуж звезда шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская. Ролик с мужем женщина выложила в социальных сетях.

«Теперь никто не сможет назвать меня разведенкой с прицепом. Теперь я замужняя разведенка с прицепом. Знакомьтесь, Николай Иванович. Будет частенько мелькать в моей ленте просто потому что он мой законный супруг», — прокомментировала юмористка.

Она отметила, что до этого ее много раз спрашивали про избранника, поэтому селебрити решила таким образом «раскрыть карты». Звезда познакомилась с Николаем Федчуком несколько лет назад, приведя ребенка от прошлого союза в футбольный клуб. Cвадьба пары состоялась 8 февраля, пышного торжества не было, молодожены обошлись домашними посиделками, на которых присутствовали только близкие и друзья.

С прошлым мужем певцом Раедом Бани Ангарская развелась, потому что мужчина был ревнивым, вслед за разводом последовали суды с борьбой за имущество и место жительства ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как беременная Надежда Ангарская сообщила о пополнении в семье.

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