Первые бриллианты: Орлова показала подарки для новорожденной дочери

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Рита Миронова
Рита Миронова 37

Маленькой дочке Ольги Орловой подарили первую подвеску с бриллиантом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

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Вчера маленькую Аню встретили дома. По такому случаю организовали огромный праздник.

Телеведущая Ольга Орлова недавно вернулась из роддома домой, где ее ожидало множество подарков для новорожденной дочери Анны. В своих соцсетях знаменитость показала, как их с малышкой поздравили близкие друзья и родственники.

«Какая красота! Сколько цветов… <…> Малышка спасибо передает», — сказала Орлова.

На кадрах видно множество букетов цветов, а также обилие детской одежды и игрушек для Ани. Подарили даже детское кресло-качалку. Но больший восторг у звездной мамы вызвала подвеска с маленьким бриллиантом.

Подарок для маленькой дочери Ольги ОрловойПодарок для маленькой дочери Ольги Орловой. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

«Первые бриллианты», — подписала она фотографию.

Малышка появилась на свет 6 февраля, а вчера вместе с мамой ее выписали из роддома. В первые дни после рождения 45-летняя Орлова жаловалась на плохое самочувствие, пришлось даже «посидеть» на уколах. Однако сейчас телеведущая прекрасно себя чувствует и планирует через несколько недель выйти на работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома.

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