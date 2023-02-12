Первые бриллианты: Орлова показала подарки для новорожденной дочери
Маленькой дочке Ольги Орловой подарили первую подвеску с бриллиантом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru
Вчера маленькую Аню встретили дома. По такому случаю организовали огромный праздник.
Телеведущая Ольга Орлова недавно вернулась из роддома домой, где ее ожидало множество подарков для новорожденной дочери Анны. В своих соцсетях знаменитость показала, как их с малышкой поздравили близкие друзья и родственники.
«Какая красота! Сколько цветов… <…> Малышка спасибо передает», — сказала Орлова.
На кадрах видно множество букетов цветов, а также обилие детской одежды и игрушек для Ани. Подарили даже детское кресло-качалку. Но больший восторг у звездной мамы вызвала подвеска с маленьким бриллиантом.
Подарок для маленькой дочери Ольги Орловой.
«Первые бриллианты», — подписала она фотографию.
Малышка появилась на свет 6 февраля, а вчера вместе с мамой ее выписали из роддома. В первые дни после рождения 45-летняя Орлова жаловалась на плохое самочувствие, пришлось даже «посидеть» на уколах. Однако сейчас телеведущая прекрасно себя чувствует и планирует через несколько недель выйти на работу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома.
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