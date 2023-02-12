Первые бриллианты: Орлова показала подарки для новорожденной дочери

Вчера маленькую Аню встретили дома. По такому случаю организовали огромный праздник.

Телеведущая Ольга Орлова недавно вернулась из роддома домой, где ее ожидало множество подарков для новорожденной дочери Анны. В своих соцсетях знаменитость показала, как их с малышкой поздравили близкие друзья и родственники.

«Какая красота! Сколько цветов… <…> Малышка спасибо передает», — сказала Орлова.

На кадрах видно множество букетов цветов, а также обилие детской одежды и игрушек для Ани. Подарили даже детское кресло-качалку. Но больший восторг у звездной мамы вызвала подвеска с маленьким бриллиантом.

Подарок для маленькой дочери Ольги Орловой. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

«Первые бриллианты», — подписала она фотографию.

Малышка появилась на свет 6 февраля, а вчера вместе с мамой ее выписали из роддома. В первые дни после рождения 45-летняя Орлова жаловалась на плохое самочувствие, пришлось даже «посидеть» на уколах. Однако сейчас телеведущая прекрасно себя чувствует и планирует через несколько недель выйти на работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова выложила фото с новорожденной дочерью из роддома.

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