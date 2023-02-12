Российский школьник, проходивший лечение в Турции, погиб при землетрясении вместе с мамой

Мальчик учился в седьмом классе.

Жители Рязани, мать и сын, погибли под завалами после землетрясения в Турции. Известно, что мальчик проходил лечение за границей. Информация об этом появилась на сайте школы, где ребенок проходил обучение.

«С горечью сообщаем печальное известие: в результате землетрясения в Турции погибли ученик нашей школы Алим, который находился там на лечении, и его мама Эйлем. Выражаем соболезнования их родным. Алим останется в памяти одноклассников и учителей очень веселым, открытым, добродушным парнем», — говорится в сообщении.

Также жертвами землетрясения стала семья из Москвы — муж с женой и двое детей в возрасте 2,5 года и 4 лет. Сначала спасатели нашли тела женщины и ребенка. Затем было найдено тело мужчины, мужа и отца ранее найденных россиян. Позже спасатели нашли тело второго ребенка.

Известно, что семья несколько месяцев гостила в Турции у родственников по линии мужа. Они оказались в эпицентре подземных волн, когда началось землетрясение и многоэтажка, в которой жила семья, сложилась как домик из карт.

Мощное землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случилось 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции рядом с границей с Сирией. Волны ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии и Абхазии. Последние данные говорят о более 24 тысячи погибших. Эксперты отмечают, что под завалами может находиться еще 200 тысяч. Турция объявила общенациональный траур до 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака-спасатель вытащила пятерых людей из-под завалов в Турции. У животного много травм, но останавливаться спасать людей, она не собирается.