Валящая с ног красота: чем опасны уколы в стопу для легкого ношения каблуков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 566

Врач-физиолог Глубоков: уколы ботокса в стопу грозят потерей двигательной функции

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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В погоне за привлечением к себе мужского внимания представительница прекрасного пола готова на многое. Но нужны ли такие жертвы?

Если уколами красоты в любую часть лица для устранения морщин уже никого не удивишь, то инъекции в стопу для безболезненного ношения каблуков — процедура новая. Но с каждым днем набирающая все большую популярность. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-физиолог Филипп Глубоков рассказал, действительно ли такие уколы в ногу чудодейственное средство и прорыв в медицине или все же очередной опасный тренд.

В первую очередь, необходимо понимать, что ботулотоксин и сокращенно ботокс — это некая ядовитая субстанция. Его действие основано на блокировке передаче нервных импульсов в мышцу. Проще говоря, мышца теряет способность сокращаться.

«В медицине используется, когда необходимо быстро и надолго расслабить мышцу, к примеру, у человека есть какой-то спазм, сильная мышечная боль, есть воспаление, вызванное слишком сильным сокращением мышцы. В косметологии это используется для того, чтобы убрать и разгладить морщины», — объяснил Глубоков.

Если здоровая женщина будет делать инъекции ботокса в стопу всего лишь для безболезненного ношения туфель на каблуках, высок риск расслабить ту мышцу, которую лишать сокращения не стоило. Это важно, так как мышцы стабилизируют стопы, создают свод стопы и обеспечивают нормальную ходьбу.

«Если мышцы стопы парализовать, может нарушиться позиция стопы, нормальная походка. Здоровая нога и стопа — залог здорового позвоночник. Может начать рушиться весь скелет по восходящей», — добавил специалист.

Кроме того, стопа — достаточно сложное и нагруженное место в организме. Не так-то просто попасть иглой в нужное место и добиться, соответственно, ожидаемого эффекта. Поэтому данная медицинская процедура должна производиться только квалифицированным специалистом. В противном случае можно повредить сухожилие, занести инфекцию.

«Процедура должна проводиться при наличии заболеваний с целью устранения этих заболеваний. Если ее проводить даже по причине боли в стопе, тоже можно нанести существенный вред», — заключил медик.

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