Сто человек нарисовали на льду Байкала «открытку» к бурятскому Новому году

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Иван Обухов
Иван Обухов 26

В Бурятии на льду Байкала создали снежную открытку размером 20 на 40 м

Сто человек нарисовали на льду Байкала «открытку» к бурятскому Новому году

Фото: Министерство туризма Республики Бурятия

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Волонтеры расчищали лед, пока не получились нужные очертания.

Снежная открытка, которую видно из космоса, появилась на Байкале. Над рисунком — фигурами девочки в кокошнике и мальчика в национальном бурятском головном уборе — трудились несколько часов.

Фото: Министерство туризма Республики Бурятия

Сотни добровольцев терпеливо расчищали лед, пока не добились нужных очертаний. Получилось творение: 20 на 40 метров. А эскиз создавали с помощью спутниковых координат. На открытке также есть гигантские надписи — в том числе поздравление с наступающим новым годом, который местные буддисты отметят 21 февраля.

Акцию проводят не первый год, в память о местном художнике-самоучке, который начал создавать подобные снежные картины, чтобы порадовать соседей.

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