«Пришлось тебя отпустить»: вернувшаяся с отдыха Тодоренко сделала признание

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Телеведущая Тодоренко исполнила с Топаловым песню о расставании

«Пришлось тебя отпустить»: вернувшаяся с отдыха Тодоренко сделала признание

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая призналась — услышав это, ее сердце раскололось на части.

Телеведущая Регина Тодоренко, недавно вернувшаяся с отдыха на Мальдивских островах, где была без мужа Влада Топалова, растрогала поклонников новой песней о расставании. Его она исполнила вместе с супругом.

«Пришлось тебя отпустить. И нам не хватило сил сберечь все и сохранить. И нет пути назад, разбитые зеркала, в которых твои глаза увижу последний раз», — пела Тодоренко, смотря в глаза Топалову в передаче на федеральном канале.

Чуть позже телеведущая призналась, услышав впервые композицию, ее вовсе не смутили строчки о расставании. Наоборот, мотив и слова тронули до глубины души.

«Мое сердце раскололось на части, разделилось на атомы. Каждое слово и каждая нота в самое сердце», — добавила она.

По словам интернет-пользователей, новая композиция и им откликнулась. Вместе с тем, ранее Топалов признавался, что он все же любит одиночество. Возможно, именно по этой причине Тодоренко одна улетала на Мальдивы. Все это натолкнуло некоторых фанатов на мысли, что в семье не все гладко и наступил кризис.

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