В СВР заявили, что США вербуют джихадистов для терактов в России

По имеющейся информации, сейчас боевики проходят курс подготовки в Сирии.

В Америке проводят вербовку джихадистов, связанных с террористическими организациями, для терактов в России и странах СНГ. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По данным пресс-службы, американцы активно вербуют джихадистов из «Исламского государства»* и «Аль-Каиды»*.

«По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии», — уточнили в российском ведомстве.

Согласно поступающим данным, американские военные намерены отправлять боевиков небольшими группами, чтобы те совершали теракты в отношении дипломатов, госслужащих, военнослужащих и силовиков. Осуществить заброску джихадистов американская сторона планирует в ближайшее время.

Как отметили в пресс-службе СВР, в январе американские спецслужбы отобрали 60 опытных террористов, которые сейчас проходят курс ускоренной подготовки на американской базе в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала четырех членов ячейки исламистов «Катиба Таухид валь-Джихад»* в Москве и Красноярске.

* — признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями, их деятельность запрещена на территории РФ.