Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на вторник, 14 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 17

Время привести дела в порядок.

Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на вторник, 14 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 февраля?

Во вторник энергетический шторм чуть поутихнет и настанет время собирать мусор, выкинутый на берег. Энергии дня очень способствуют генеральной уборке, не стоит им перечить.

Совет дня: запланируйте на вторник начало диеты, детокса или программы оздоровления. Старт таких дел требуют недюжинной мотивации и силы воли, так что помощь энергий дня никак не будет лишней.

Предостережение дня: во вторник неблагоприятно начинать любое строительство — от дома до отношений. Энергии вторника в состоянии обнулить любые созидательные начинания.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на...

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