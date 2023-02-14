Парфюмерный бум: как правильно выбрать духи в подарок на 14 февраля

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Рита Миронова
Рита Миронова 29

Парфюмер Сиордия: к выбору парфюма в подарок на 14 февраля лучше подойти нестандартно

Парфюмерный бум: как правильно выбрать духи в подарок на 14 февраля

Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider

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То, что нравится одному, у другого может вызвать головную боль. Как же понять, что аромат точно подойдет партнеру?

Выбрав в качестве подарка для своей второй половинки духи, важно найти нужный аромат. Лучше всего дарить то, чем ваш партнер уже пользовался, либо о чем давно просил. Парфюмер Екатерина Сиордия рассказала, как правильно выбрать аромат, который пробудит приятные воспоминания и ассоциации.

«На первом свидании вы ходили в кино на фильм про Гарри Поттера? Или провели вместе немало приятных часов за просмотром сериала Уэнздей? Поищите в интернете тематические линейки духов у частных парфюмерных ателье. Тогда духи будут не просто духами: такой подарок покажет, как важно для вас время, проведенное вместе», — цитирует Газета.ру слова эксперта.

Если все-таки определиться с выбором духов не получится, можно пригласить своего партнера на парфюмерный мастер-класс. Это не только будет полезно, но и сблизит пару, так как для них это будет практически настоящим свиданием. А созданный и полюбившийся обоим аромат — приятный бонус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно подарить «себя» второй половинке на 14 февраля.

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