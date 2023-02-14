Роману Костомарову удалили кисти рук

Стало известно, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Кроме того, минувшей ночью состояние знаменитости ухудшилось. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По последним данным, спортсмену ампутировали стопу, и частично удалили вторую. Накануне врачи провели операцию по удалению кистей. Медики долго боролись за спасение рук фигуриста, однако в пальцах начался некроз.

Сообщается также, что у Костомарова ночью поднялась высокая температура. Предполагается, что причиной послужил перенесенный стресс.

Ранее 5-tv.ru писал, как скоро Костомаров сможет прийти эмоциональную реабилитацию после ампутации.