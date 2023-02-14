Туристы из России застряли в аэропорту Дубая почти на сутки

Каждый раз пассажирам по громкой связи объявляли о технической неисправности.

Туристы рейса авиакомпании «Победа», направляющиеся из Дубая в Москву, уже почти сутки не могу вылететь из аэропорта под названием Аль-Мактум. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Рейс DP992 Дубай — Москва переносили уже несколько раз. Изначально пассажиры должны были лететь резервным бортом, но и он оказался неисправен.

По словам девушки, которая застряла в Дубае, люди заходили в самолет два раза, он был готов к взлету, но в итоге по громкой связи объявляли о технической неисправности и пассажиры снов покидали самолет.

Изначально вылет рейса должен был состояться 13 февраля в 15:20. Согласно последней информации, сейчас туристов разместили в ближайшем отеле.

В декабре компания iFly отменила все свои рейсы в Египет. Причиной стали ограничения на перелеты в воздушном пространстве Иордании — авиакомпании потребовался страховой сертификат, который невозможно получить из-за антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тысячи россиян застряли в аэропорту Внуково. Проблемы начались еще за несколько дней до вылета.