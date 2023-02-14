В Турции обсуждают версию землетрясения из-за применения США секретного оружия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 976

Американцы со времен холодной войны разрабатывают на Аляске проект HAARP, в рамках которого якобы можно управлять погодой в планетарном масштабе.

В Турции обсуждают версию землетрясения из-за применения США секретного оружия

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Ряд турецких СМИ вышли с публикациями о том, что недавнее землетрясение могло быть вызвано секретным американским оружием. Версию тут же подхватили пользователи соцсетей, пишет aif.ru.

Так, одна из газет сообщила, что непосредственно перед землетрясением в порт Стамбула вошел американский эсминец Nitze. Этот же корабль был замечен у берегов Турции в августе 1999 года, когда произошло Измитское землетрясение, унесшее жизни около 17 тысяч человек.

Говоря о связи между американским эсминцем и тектоническими процессами в недрах Земли, издание напомнило о научно-исследовательском проекте HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), который со времен холодной войны Пентагон разрабатывает на Аляске.

Проект представляет собой программу исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн, а по сути подразумевает разработку геофизического оружия, способного вызывать природные катаклизмы.

Есть мнение, что в рамках HAARP можно управлять погодой в планетарном масштабе, а также провоцировать землетрясения, засухи, ураганы и наводнения.

Согласно конспирологической версии, на борту зашедшего в воды Турции американского эсминца установлен генератор, испытанный в ходе проекта HAARP. Именно он якобы направил вглубь Земли высокочастотный электромагнитный импульс, который вызвал тектонические сдвиги и сильнейшее землетрясение.

Еще одна версия, которую активно обсуждают в Турции, гласит, что американцы могли вызвать землетрясение с помощью ядерной бомбы, сброшенной в очень глубокую скважину. Таким способом США якобы решили наказать строптивую Турцию за ее внешнюю политику, в первую очередь в отношении России, идущую вразрез с позицией Запада.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что достоверность применения американцами HAARP проверить невозможно. Между тем есть данные, согласно которым серьезные катаклизмы в России, Китае, Индии, Европе и Пакистане начались как раз после запуска проекта HAARP.

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