Боевики ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Мэр города Иван Приходько рассказал о последствиях очередного удара украинских боевиков.

Боевики ВСУ обстреляли здание детского сада в Горловке

Фото: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание детского сада. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) поврежден детский сад № 138 по улице Котова», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Приходько сообщил об обстреле поселка Зайцево в Никитовском районе города и дал распоряжение его жителям занять укрытия.

Мэр Горловки также опубликовал фото последствий обстрела поселка Гольмовский в том же Никитовском районе. На кадрах виден дом по Новозаводской улице, получивший сильные повреждения в результате прилета украинских снарядов.

Накануне сообщалось, что украинская сторона выпустила три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке в ДНР. До этого в результате ракетного удара ВСУ в городе возник пожар на газопроводе. Огонь перекинулся на жилой дом, который располагался рядом с трубой высокого давления. Пожар в восточном микрорайоне города наблюдали даже из Донецка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области при обстреле ВСУ погиб один человек.

Тема:
Спецоперация
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