В Курской области при обстреле ВСУ погиб один человек

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Курский губернатор Старовойт: при обстреле ВСУ один человек погиб, один ранен

В Курской области при обстреле ВСУ погиб один человек

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Под удар попала бригада строителей в селе Гуево.

В Курской области при обстреле со стороны Украины погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что раненого мужчину вертолетом санавиации транспортируют в ближайшее время в Курскую областную клиническую больницу, где окажут всестороннюю помощь.

На днях о губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Казинка Валуйского городского округа. По словам главы региона, в результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, где и погибла 70-летняя местная жительница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела ВСУ пострадали жилые дома, воинский мемориал и магазин в Брянской области.

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