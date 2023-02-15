Байден предложил Вучичу вместе «призвать РФ к ответу» за конфликт на Украине

Американский лидер поздравил коллегу с Днем сербской государственности, который отмечается 15 февраля.

Президент США Джо Байден предложил главе Сербии Александру Вучичу вместе «призвать Россию к ответу» за конфликт на Украине. Об этом он написал в поздравительной телеграмме в честь Дня сербской государственности.

«В последние несколько лет Сербия и США вместе работали над диверсификацией источников энергии и усилением экономического сотрудничества. Мы должны вместе поддержать украинский народ и призвать Россию к ответу за ее действия на Украине», — говорится в тексте послания.

Также Байден пообещал, что Вашингтон продолжит поддержку интеграции Сербии с Евросоюзом и диалог по нормализации отношений с Косово.

В этот же день с предстоящим 15 февраля государственным праздником Сербии Вучича поздравил и президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс Белграда, а также поддерживает усилия Сербии по защите территориальной целостности страны и решению косовского вопроса.

В начале февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона понимает, какому непостижимому давлению подвергается Белград по вопросу введения антироссийских санкций.

По словам представителя Кремля, Россия высоко ценит позицию Сербии в отношении нее. Также Песков выразил надежду, что сотрудничество двух государств будет и дальше развиваться только в положительной динамике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия, по словам ее президента Вучича, лишилась западной поддержки из-за отказа ввести санкции в отношении России.