Вучич рассказал о последствиях отказа Сербии ввести санкции против РФ
Вучич: Сербия лишилась союзников на Западе из-за отказа ввести санкции против РФ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Сербский президент считает свою позицию по украинскому вопросу честной и ответственной.
Сербия лишилась западной поддержки из-за отказа ввести санкции в отношении России. О потере союзников в Европе и США сообщил президент страны Александр Вучич.
По словам главы государства, Сербия оказалась окружена странами НАТО. Также рядом находятся Босния и Герцеговина, которые не являются участницами североатлантического альянса, однако на их территориях организация расположила свой военный контингент.
«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России», — процитировало политика агентство РИА Новости.
Вучич добавил, что Сербия не может оставаться без союзников. Примечательно, что в январе президент страны сообщил о возможности ввести антироссийские санкции в случае столкновения с чем-то более серьезным, чем просто давление стран Запада.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общего между президентом Сербии и экс-лидером Украины Виктором Януковичем.
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