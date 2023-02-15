Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков», боясь выхода ФРГ из режима санкций.

Впрочем, многие уверены, что вся эта эпопея с летающими объектами не более, чем уловка. Ее главная цель отвлечь внимание партнеров и избирателей от главной проблемы — слишком болтливого журналиста Сэймура Херша.

Он выдал новую порцию откровений про подрыв «Северных потоков» и подробно объяснил почему решение Байдена устроить такой теракт на самом деле «выстрел в ногу самому себе» и прямая дорога к дружбе Европы с Китаем, а не Штатами.

Николай Иванов внимательно послушал.