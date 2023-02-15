«Байден испугался»: Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков»

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Херш: Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков», боясь выхода ФРГ из режима санкций.

Впрочем, многие уверены, что вся эта эпопея с летающими объектами не более, чем уловка. Ее главная цель отвлечь внимание партнеров и избирателей от главной проблемы — слишком болтливого журналиста Сэймура Херша.

Он выдал новую порцию откровений про подрыв «Северных потоков» и подробно объяснил почему решение Байдена устроить такой теракт на самом деле «выстрел в ногу самому себе» и прямая дорога к дружбе Европы с Китаем, а не Штатами.

Николай Иванов внимательно послушал.

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