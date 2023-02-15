«Байден испугался»: Херш раскрыл новые детали подрыва «Северных потоков»
Херш: Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru
Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков», боясь выхода ФРГ из режима санкций.
Впрочем, многие уверены, что вся эта эпопея с летающими объектами не более, чем уловка. Ее главная цель отвлечь внимание партнеров и избирателей от главной проблемы — слишком болтливого журналиста Сэймура Херша.
Он выдал новую порцию откровений про подрыв «Северных потоков» и подробно объяснил почему решение Байдена устроить такой теракт на самом деле «выстрел в ногу самому себе» и прямая дорога к дружбе Европы с Китаем, а не Штатами.
Николай Иванов внимательно послушал.
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