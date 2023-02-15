Бумага терпит: частным клиникам разрешат выписывать рецепты онлайн

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Частным клиникам в России разрешат выписывать рецепты онлайн

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Каких городов коснутся нововведения?

Частным клиникам разрешили выписывать рецепты онлайн. Правда, пока только в качестве эксперимента. Проект опробуют в 15 коммерческих сетях — Петербурга, Москвы и еще нескольких городов.

Как отмечают «Известия», при этом пока назначать лекарства через интернет можно только с учетом диагноза, которые был поставлен очно. Эффективность оценят через три года. А если практику признают успешной — распространят по всей стране.

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Бумага терпит: частным клиникам разрешат выписывать рецепты онлайн

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