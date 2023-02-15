Джиган высказался о разладе в отношениях с Самойловой

После семейного отдыха на Маврикии рэпер неожиданно оказался в больнице с тяжелыми увечьями и побитым лицом.

Рэпер Джиган, похоже, устал от бесконечных сплетен и домыслов вокруг его брака с Оксаной Самойловой и решил поставить на них точку.

«Я просто лечу травмы! Все у нас в семье хорошо», — цитирует знаменитость Passion.ru.

В свою очередь Самойлова не комментирует ситуацию и состояние мужа, попавшего в искалеченном виде в больницу, а делает вид, что ничего не случилось. После недельного отсутствия в соцсетях блогер как ни в чем не бывало вернулась к привычным занятиям: публикует ролики со своими детьми и рекламирует косметику собственной марки.

На днях Джиган опубликовал в соцсети фото из больницы, судя по которому, рэпер попал в серьезную переделку — у него забинтована левая нога, а перемещается он с помощью ходунков.

До этого по сети распространился снимок, на котором рэпер запечатлен якобы за обедом в больничной столовой, при этом на лице у него виден огромный синяк.

Поклонники ломают голову над тем, что произошло в звездном семействе. Известно только то, что Джиган и Самойлова с четырьмя своими детьми недавно отдыхали на Маврикии, а по возвращении домой глава семьи неожиданно оказался в больнице с сильными побоями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после недели молчания.