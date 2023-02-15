Джиган высказался о разладе в отношениях с Самойловой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 107

Попавший в больницу Джиган высказался о разводе с моделью Оксаной Самойловой

Джиган высказался о разладе в отношениях с Самойловой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

После семейного отдыха на Маврикии рэпер неожиданно оказался в больнице с тяжелыми увечьями и побитым лицом.

Рэпер Джиган, похоже, устал от бесконечных сплетен и домыслов вокруг его брака с Оксаной Самойловой и решил поставить на них точку.

«Я просто лечу травмы! Все у нас в семье хорошо», — цитирует знаменитость Passion.ru.

В свою очередь Самойлова не комментирует ситуацию и состояние мужа, попавшего в искалеченном виде в больницу, а делает вид, что ничего не случилось. После недельного отсутствия в соцсетях блогер как ни в чем не бывало вернулась к привычным занятиям: публикует ролики со своими детьми и рекламирует косметику собственной марки.

На днях Джиган опубликовал в соцсети фото из больницы, судя по которому, рэпер попал в серьезную переделку — у него забинтована левая нога, а перемещается он с помощью ходунков.

До этого по сети распространился снимок, на котором рэпер запечатлен якобы за обедом в больничной столовой, при этом на лице у него виден огромный синяк.

Поклонники ломают голову над тем, что произошло в звездном семействе. Известно только то, что Джиган и Самойлова с четырьмя своими детьми недавно отдыхали на Маврикии, а по возвращении домой глава семьи неожиданно оказался в больнице с сильными побоями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после недели молчания.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Какая судьба ждет вестерн «Ржавчина» после инцидента с Алеком Болдуином?
11:30
В Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения
11:25
В Ростове-на-Дону задержан прибывший под видом беженца участник «Азова»*
11:13
Готовились заранее: Сеймур Херш обвинил Байдена в подрыве ниток «Северного потока»
11:05
«Апокалипсис! Все стоит!» — жители Сочи оказались в снежной ловушке из-за метели
10:59
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023