Мужчина проплыл на льдине по Москве и скрылся от пытавшихся помочь ему спасателей

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 80

Сохранить жизнь отчаявшемуся пытались не только сотрудники МЧС, но тот за жизнь, как за соломинку, даже не пытался ухватиться.

Мужчина проплыл на льдине по Москве и скрылся от пытавшихся помочь ему спасателей

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Невероятное приключение накануне устроил себе предполагаемый житель столицы. Острые ощущения он подарил себе почти в центре Москвы, в районе Кутузовского проспекта. По большому городу минувшим днем он плыл прямо на льдине, вниз по течению Москвы-реки.

Как стало известно 5-tv.ru, человека за бортом увидел один из разнорабочих и решил помочь утопающему. Каким-то чудом у мужчины под руками оказались электрические переноски, и он бросил их человеку на льдине. Но цепляться ни за них, ни за жизнь тот не стал и сделал вид, что ничего не заметил.

Еще более странно и неожиданно «путешественник» повел себя в момент, когда увидел катер спасателей МЧС. Вместо того, чтобы грести в сторону судна, он резко бросился в воду и скрылся в неизвестном направлении.

О пропавшем спустя почти сутки до сих пор ни слуху, ни духу. При этом спасатели провели целый рейд для того, что найти неизвестного. До сих пор остается неясным, что побудило его прыгнуть в воду — отчаяние, желание свести счеты с жизнью, побег или жажда испытать себя на прочность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что машинист чудом остановил поезд перед коляской с младенцем в Подмосковье.

-2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Какая судьба ждет вестерн «Ржавчина» после инцидента с Алеком Болдуином?
11:30
В Турции зафиксировали повторные толчки после землетрясения
11:25
В Ростове-на-Дону задержан прибывший под видом беженца участник «Азова»*
11:13
Готовились заранее: Сеймур Херш обвинил Байдена в подрыве ниток «Северного потока»
11:05
«Апокалипсис! Все стоит!» — жители Сочи оказались в снежной ловушке из-за метели
10:59
Реакция на стресс: новые подробности состояния Костомарова

Сейчас читают

Военкор Коц: армия РФ в одном шаге от оперативного окружения Бахмута
Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе
В Еврокомиссии опасаются восстановления спроса на газ в Европе
"Только 21 час солнца за месяц": эндокринолог объяснила, зачем нужен витамин D и как его правильно принимать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023