Путин поручил МЧС усовершенствовать систему гражданской обороны с учетом опыта ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за профессионализм наших спасателей, которые круглые сутки работали в Сирии и Турции, вытаскивая людей из-под завалов. Президент записал видеообращение к участникам расширенной коллегии МЧС, обозначив главные задачи ведомства.

«Среди приоритетов остается внедрение в деятельность МЧС новых технологий, современных информационных ресурсов, в том числе переход на „цифру“ позволит более эффективно проводить контрольно-надзорные мероприятия, не создавая избыточных барьеров для предпринимателей и при этом обеспечивая интересы граждан. По-прежнему актуальная задача — предупреждение техногенных пожаров. Реализуя принцип риск-ориентированного подхода к проверкам организаций, вы должны постоянно следить, чтобы не нарушались требования пожарной безопасности, и помнить, что любая недоработка здесь может привести к беде», — подчеркнул глава государства.

Также, президент призвал активизировать работу МЧС в новых российских регионах. В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пожарные и другие спасательные службы должны быть укомплектованы всем необходимым.