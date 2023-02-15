Московскую первоклассницу госпитализировали с инсультом

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 398

Первоклассницу в Москве отвезли в больницу с инсультом

Московскую первоклассницу госпитализировали с инсультом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто довел девочку до опасного состояния и каковы прогнозы?

У первоклассницы столичной школы случился инсульт. По данным 5-tv.ru, девочке стало плохо, и преподаватели вызвали скорую помощь. Уточняется, что кровоизлияние в мозг произошло «по физиологическим причинам», причем травм и падений у школьницы не было.

К слову, медики отмечают, что инсульт может быть даже у тех, кто чувствует себя совершенно здоровым. В частности, стоит следить за теми показателями, которые выходят за пределы нормы. В особенности упоминается холестерин. Также есть так называемый «плохой холестерин», то есть липопротеины низкой плотности.

При последнем к стенкам сосудов прикрепляются бляшки, после чего развивается повышенное давление, а именно, гипертензия. При отрыве бляшки и последующем ее попадании в сосудистое русло, развиваются инфаркты и инсульты. В группе риска находятся курящие, люди с лишним весом и сидячим образом жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как магнитные бури вызывают образование тромбов.

-3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
73.86
0.23 79.34
0.67
🧙‍♀ Гороскоп на 15 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
Кровь в жилах стынет: какие слова могут вызвать смерть человека
17:38
У москвички загорелась голова после прикуривания сигареты
17:23
Пролежал 30 лет: в гараже умершего москвича случайно обнаружили человеческий череп
17:16
Куда армия РФ может двинуться после освобождения Артемовска?
17:08
Может не выдержать: чем опасен фиброз легких у Костомарова
17:01
Ему — секс, а ей — сон: почему некоторые мужчины хотят интима только утром

Сейчас читают

Не первый год: что известно о болезни отца хоккеиста Овечкина
Что с нами будет: когда откроют капсулу с предсказаниями Жириновского?
«Держимся!»: Светлана Журова передала сообщение от жены Костомарова
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023