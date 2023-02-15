Московскую первоклассницу госпитализировали с инсультом

Кто довел девочку до опасного состояния и каковы прогнозы?

У первоклассницы столичной школы случился инсульт. По данным 5-tv.ru, девочке стало плохо, и преподаватели вызвали скорую помощь. Уточняется, что кровоизлияние в мозг произошло «по физиологическим причинам», причем травм и падений у школьницы не было.

К слову, медики отмечают, что инсульт может быть даже у тех, кто чувствует себя совершенно здоровым. В частности, стоит следить за теми показателями, которые выходят за пределы нормы. В особенности упоминается холестерин. Также есть так называемый «плохой холестерин», то есть липопротеины низкой плотности.

При последнем к стенкам сосудов прикрепляются бляшки, после чего развивается повышенное давление, а именно, гипертензия. При отрыве бляшки и последующем ее попадании в сосудистое русло, развиваются инфаркты и инсульты. В группе риска находятся курящие, люди с лишним весом и сидячим образом жизни.

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