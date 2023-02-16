Даже корректировка фар может послужить причиной запрета эксплуатации автомобилей.

Перечень неисправностей автомобилей в России будет расширен. Поправки в законодательство разработали еще в конце 2020 года, они предусматривают возможность запрета эксплуатации автомобилей.

Ожидается, что документ вступит в силу первого сентября 2023 года.

Основаниями для запрета могут стать:

серьезные неполадки тормозной системы и рулевого управления

не работающие в темное время суток фары и стеклоочистители во время дождя

горящие на панели приборов указатели неисправности ABS

чрезмерная тонировка и нерабочий стоп-сигнал

Корректировка фар или установка не предусмотренных конструкцией автомобиля осветительных приборов также может послужить причиной запрета.

За эти и другие неполадки водителю грозит штраф в размере 500 рублей по ст. 12.5 КоАП РФ

При этом он должен будет устранить недочеты в течение 72 часов и пройти внеочередной техосмотр, иначе при повторной проверке могут аннулировать регистрацию автомобиля. Помимо этого, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать тех, кто использует шины не по сезону.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России борются с нарушителями платных парковок.