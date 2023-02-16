Новый перечень неисправностей машин — инфографика
Что войдет в перечень неисправностей автомобилей в России
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru
Даже корректировка фар может послужить причиной запрета эксплуатации автомобилей.
Перечень неисправностей автомобилей в России будет расширен. Поправки в законодательство разработали еще в конце 2020 года, они предусматривают возможность запрета эксплуатации автомобилей.
Ожидается, что документ вступит в силу первого сентября 2023 года.
Основаниями для запрета могут стать:
- серьезные неполадки тормозной системы и рулевого управления
- не работающие в темное время суток фары и стеклоочистители во время дождя
- горящие на панели приборов указатели неисправности ABS
- чрезмерная тонировка и нерабочий стоп-сигнал
Корректировка фар или установка не предусмотренных конструкцией автомобиля осветительных приборов также может послужить причиной запрета.
За эти и другие неполадки водителю грозит штраф в размере 500 рублей по ст. 12.5 КоАП РФ
При этом он должен будет устранить недочеты в течение 72 часов и пройти внеочередной техосмотр, иначе при повторной проверке могут аннулировать регистрацию автомобиля. Помимо этого, сотрудники ГИБДД смогут штрафовать тех, кто использует шины не по сезону.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России борются с нарушителями платных парковок.
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