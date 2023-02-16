С правом на переписку: людей хотят обязать досудебно решать споры с УК

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УК обяжут реагировать на жалобы россиян в течение 10 дней

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Сегодня в судах более 10 миллионов дел о жилищных спорах. Можно ли хоть как-то заставить управляющие компании реагировать на жалобы граждан?

Управляющие компании обяжут реагировать на жалобы граждан в течение 10 дней. Если реакции не последует, коммунальщиков оштрафуют. Новый порядок решения жилищных споров, как выяснили «Известия», планируют обсудить в госдуме.

Этот подход позволит разгрузить жилищные инспекции и суды, которые сейчас завалены обращениями от граждан на управляющие компании. Количество таких дел уже перевалило за 10 миллионов и продолжает расти. Жалуются, например, на некачественный ремонт, на плохую уборку снега и несвоевременный вывоз мусора.

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