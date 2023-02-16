В Кургане полыхнула администрация — видео

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Иван Обухов
Иван Обухов 73

Сильный пожар произошел в административном здании в Кургане

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Пострадавших — нет.

Пожарные смогли локализовать пожар в двухэтажном административном здании в Кургане.

«В настоящее время пожар удалось локализовать», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

С огнем боролись по повышенному рангу на площади. Площадь возгорания достигла 400 кв. метров. Пострадавших — нет.

На месте продолжают работать 60 человек и 19 единиц техники.

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