От режиссера режиссеру: Карен Шахназаров трогательно простился с Абдрашитовым

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 029

Карен Шахназаров назвал каждую встречу с Абдрашитовым незабываемой и интересной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кинодеятели пронесли дружбу почти через всю жизнь.

Российский режиссер Карен Шахназаров трогательно попрощался со своим коллегой Вадимом Абдрашитовым — церемония прощания проходит в эти минуты в Московском доме кино. Как и для всех собравшихся, уход кинодеятеля из жизни — большая потеря для Шахназарова.

Он пронес дружбу с коллегой почти через всю жизнь. За это время были десятки, сотни встреч, но каждая оказалась непохожа на другую.

«Вадим был такой человек, я с ним общался всю жизнь, встречался десятки, сотни раз. Я помню каждую нашу встречу, это было так интересно, это было так всегда необычно, так весело!» — вспомнил кинодеятель.

Он отметил, что режиссер ассоциировался у него со словом «стиль». Он прослеживался во всем — в профессии, в обычной жизни, в поступках.

«Эйзенштейн, по-моему, говорил, что искусство — это стиль. Вот Вадим Абдрашитов был стиль, у него этот стиль был в его замечательных картинах, для меня это ужасная потеря! Нателла, держись, дорогая», — сказал Шахназаров в прощальном слове.

Вадим Абдрашитов ушел из жизни 12 февраля, ему было 78 лет. Свой творческий путь выбрал не сразу — сначала получил химико-технологическое образование в Москве, после еще года трудился на Московском электроламповом заводе и только потом получил диплом Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1974 года работал на «Мосфильме». Его картина «Слово для защиты» по сценарию Александра Миндадзе получила приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все последующие десять фильмов режиссер также снимал по сценариям Миндадзе.

Абдрашитов отмечен наградами «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Вадим Абдрашитов является заслуженным деятелем искусств РСФСР. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит церемония прощания с Вадимом Абдрашитовым в Доме кино.

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