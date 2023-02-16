«Выжившая из ума старая бабка»: Борисова посоветовала Брыльске молчать после слов России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 110

Борисова назвала Брыльску выжившей из ума старухой из-за слов о российской провинции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Знаменитая телеведущая считает, что польская актриса прекрасно совмещает в себе актерский талант и умственные отклонения, возможно, вызванные возрастом.

Некогда почитаемая в РФ и СССР польская актриса Барбара Брыльска высказалась о российской провинции. Оказывается, ей страшно выходить из самолета, если он приземляется не в Москве или Санкт-Петербурге. По ее словам, в Омске, Новосибирске и остальных городах России «нищета и просто невозможно жить». Телеведущая Дана Борисова отреагировала на слова звезды фильма «Ирония судьбы или с легким паром».

«Ну просто выжившая из ума старая бабка. При всем уважении, люблю ее фильмы и как актрису уважаю, <…> но это не мешает ей, честно говоря, быть полувыжившей из ума», — отреагировала она.

По словам Борисовой, она тоже периодически посещает регионы, но никогда не замечала там невыносимой и «ужасающей» нищеты. Звезда отечественного шоу-бизнеса не скрывает, насколько сильно ее разочаровало заявление Брыльски. Она порекомендовала польской артистке не путать «божий дар с яичницей».

«Котлеты отдельно — мухи отдельно. Просто крайне неприятно это слышать, честно, выжившая из ума, только такое у меня прилагательное», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов призвал Барбару Брыльску встать на колени в каждом городе России.

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